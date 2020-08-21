Erdoğan’ın “Müjde” açıklaması saat kaçta?

21 Ağustos 2020 Cuma, 09:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamayı Cuma günü yapacağını duyurdu. Erdoğan'ın bugün saat 15.00'da İstanbul'da açıklama yapacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, ‘İnşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum.’ demişti.