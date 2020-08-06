Bakan Çataklı: Sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Çataklı, sosyal medyada dolaşan belgenin de sahte olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2020 Perşembe, 08:12
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Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur.

* Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır.

* Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.


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