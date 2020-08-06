Bakan Çataklı: Sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor

06 Ağustos 2020 Perşembe, 08:12

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

* Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bugüne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur.

* Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır.

* Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur.