Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’la yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Filistin üzerindeki saldırılarına ilişkin "İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor" dedi.
Çavuşoğlu, "Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda İsrail saldırılarına ilişkin inşallah bir karar çıkartacağız" ifadesini kullandı. Suudi Arabistan ile ikili ülişkilere değinen Çavuşoğlu "Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık" dedi.
Görüşmeye ilişkin Twitter'dan da bir paylaşım yapan Dışişleri Bakanı şunları ifade etti:
"SuudiArabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile ülkelerimizi ilgilendiren olumlu gündem maddeleri üzerinde çalışma ve düzenli istişarelerde bulunma konusunda anlaştık. Yakın işbirliğimiz bölgedeki istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak."
#SuudiArabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Ferhan ile ülkelerimizi ilgilendiren olumlu gündem maddeleri üzerinde çalışma ve düzenli istişarelerde bulunma konusunda anlaştık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) May 11, 2021
Yakın işbirliğimiz bölgedeki istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak.???????? pic.twitter.com/OdfnIKIi8s
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