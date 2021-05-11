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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi. Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.