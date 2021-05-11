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İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi ile başlayan gerginlik can kayıplarının meydana geldiği saldırılara dönüştü. Saldırılarda aralarında çocuklarında bulunduğu birçok kişi yaşamını yitirdi. Ünlü isimler de yaşananlara sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
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Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Çocukların da öldüğü saldırılar sonrası sessiz kalamayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak İsrail'i kınadı.
İşte ünlü isimlerin paylaşımları...
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