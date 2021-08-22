Bakan duyurdu, binlerce kadrolu işçi alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, binlerce iş arayanı ilgilendiren bir haber yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'nun yayımladığı habere göre; bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacak.

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