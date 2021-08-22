Bakan duyurdu, binlerce kadrolu işçi alınacak
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4346 kadrolu işçi alımı yapılacağını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, binlerce iş arayanı ilgilendiren bir haber yayımladı.
Bakan Kasapoğlu'nun yayımladığı habere göre; bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacak.
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