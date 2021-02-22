Bakan Elvan: Esnafımızı yalnız bırakmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.
Bakan Elvan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve yönetimi ile bir araya geldi.
Toplantıya ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Bakan Elvan, "Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir. Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz. Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnafımızı yalnız bırakmayacağız. TESK yönetimiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Sayın Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar!" ifadelerini kullandı.
1. Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 22, 2021
Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz.
Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/MmnQ05gJNr
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