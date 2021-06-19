KİT Komisyonu’nda, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan alınan kredilere yönelik muhalefetin soruları yine yanıtsız kaldı
Meclis KİT Komisyonu’nda Ziraat Bankası’nın 2017 ve 2018 bilanço ve hesapları görüşüldü. Muhalefetin ısrarlı sorularına karşın Demirören Grubu’na Doğan Medya’yı alabilmesi için verilen 750 milyon dolarlık kredinin geri ödenip ödenmediği konusunda hiçbir açıklama yapılmadı.
Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TBMM KİT Komisyonu’nda muhalefetin ısrarlı sorularına karşın Demirören Grubu’na Doğan Medya’yı alabilmesi için verilen 750 milyon dolarlık kredinin geri ödenip ödenmediği konusunda hiçbir açıklama yapmadı. Muhalefetin soruları karşısında AKP’li Komisyon Başkanı’nın sık sık araya girmesi dikkat çekti. Ziraat Katılım, Sudan’da şube açmasının gerekçesi olarak hükümetin “Afrika açılımını” gösterdi. Ziraat Katılım’da yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin 18 bin lira olduğu açıklanırken, Ziraat Leasing’in bir firmaya kiraladığı 2 bin 27 jeneratör de ortadan kayboldu.
Komisyonu’nda Ziraat Bankası ile bağlı ortaklıklarının 2017 ve 2018 yılları bilanço ve netice hesapları görüşüldü. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 743 milyar TL kredi verdiklerini, bunun 601 milyar TL’sinin nakdi kredilerden, 142 milyar TL’sinin ise gayri nakdi kredilerden oluştuğunu söyledi.
750 MİLYON DOLARLIK KREDİ
Çakar, kredilerde takibe düşme oranının sektörün altında, yüzde 2.30 seviyesinde, yakın izleme oranının da yüzde 6.5 oranında olduğunu bildirdi. Görüşmeler sırasında birçok milletvekili Demirören grubuna verilen 750 milyon dolarlık krediyi gündeme getirdi. Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürü Alpaslan Çakar, bankanın ticarete, hizmete, enerji sektörüne, inşaata, her sektöre kredi verdiği gibi medya sektörüne de kredi verdiğini söyledi.
Söz konusu firmanın da bu kapsamda kredilendirilmiş olan bir firma olduğunu dile getiren Çakar, “Söz konusu firmanın da kredileri an itibarıyla Ziraat Bankası’nda canlı hesaplarda izleniyor ancak şunun altını özellikle çizeyim: Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esaslarının getirdiği çerçevede muamele edecektir. Bir kredi işlemidir, her kredi işleminin tabi olduğu, bankacılıkta belirlenmiş olan kural seti neyse o kural seti içerisinde biz kendilerine muamele edeceğiz” görüşünü dile getirdi. Ancak milletvekillerinin kredinin geri ödenip ödenmediği konusundaki ısrarlı soruları yanıtsız kaldı. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Ziraat Bankası'ndan Demirören açıklaması