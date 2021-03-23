Bakan Gül'den açıklama: Şiddetle kınıyorum
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından açıklamalarda bulundu. Gül, Ankara Hakimevi'nde, "Çocuk Adalet Merkezi" kurulmasına ilişkin Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.
Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, asıl olanın suça giden yolları ortadan kaldırmak olduğunu, bu konuda da toplumun her kesimine bir duyarlılık ve hassasiyet düştüğünü belirtti.
Bakan Gül, "Bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum." dedi.
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