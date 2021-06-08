Bakan Gül’den hayvan hakları yasası mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hayvanları koruma kapsamında yeni yasal düzenlemelerin yakında gerçekleşeceğini duyurdu.

İHA
08 Haziran 2021 Salı, 11:36
Bakan Gül’den hayvan hakları yasası mesajı
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanlığı bahçesindeki kedilerle fotoğraf paylaşarak, “Can dostlarımızı daha etkin koruyacak yasal düzenlemeler kapıda. Geri sayım başladı” ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın bahçesindeki anne ve 2 yavru kedi ile yakından ilgilenen Bakan Gül, kedilerin mama ve sağlık kontrollerinin personeller tarafından yapıldığını belirtti. Bakanlığın bahçesinde yuvası da olan kedilere Kahve, Güneş ve Duman ismi verildi.


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