Haftalar geçti, aylar geçti... Hayvan hakları yasası ne oldu?

19 Nisan 2021 Pazartesi, 09:20

Tüm siyasi partilerin uzlaşısıyla çalışan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, raporunu tamamladı ve önerilerini açıkladı. İktidar partisinin çalışmalarını hızlandırdığı ve teklifin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine geleceği duyuruldu. Ancak teklif bir türlü Meclise sunulmadı.

Teklifle ilgili en son AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Şubat ayı başında bir açıklama yapmış ve "uzun ve titiz bir çalışmanın ardından söz konusu düzenlemenin tamamlanma aşamasına geldiğini ve yaklaşık iki hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunulacağını" söylemişti.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP’nin açıklamalarını hatırlattı ve “Neyi bekliyorsunuz? Getirin yasayı oy birliğiyle geçirelim” dedi.

CHP’li Murat Bakan’ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hayvan Hakları Kanunu için kamuoyunda yüksek beklenti, tüm siyasi partilerde de uzlaşı var. AKP, bütçe görüşmelerinden sonra 2021’nin başında yasayı getireceklerini açıklamıştı. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ocak ayında ‘gündemin ilk sıralarında’ demiş, Özlem Zengin ise şubat başında ‘2 hafta içinde Meclis’e sunacağız’ açıklamasını yapıştı. Haftalar geçti, aylar geçti, Mayıs’a geldik, hala hareket yok. Havyana şiddet vakası ya da hak ihlali olayları gündeme gelince, yasa akıllarına geliyor. Toplumsal tepki dinsin diye çıkıp ‘ha getirdik ha getiriyoruz’ açıklaması yapıyorlar… Birkaç gün konuşuyoruz, sonra gündemden düşüyor. Ne olması gerekiyor bu yasayı çıkarmamız için? Tüm partiler mutabık, getirseler bir günde oy birliğiyle Meclis’ten geçireceğiz. Hem toplumdaki beklentiyi karşılamış hem hayvanları koruma altına almış olacağız hem de yıllardır bir türlü yapılamayanı 27. dönem milletvekilleri olarak hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Meclis’te acil bir gündem de yok. Neyi bekliyorsunuz? Getirin yasayı oybirliğiyle geçirelim.”