Bakan Karaismailoğlu, doğasına sahip çıkan köylüleri hedef aldı

09 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Bakan Karaismailoğlu, Rize İkizdere’de ÇED raporunda yer almayan ancak özel izinle yapımına başlanan taşocağına karşı direnen köylüleri hedef aldı. Katıldığı televizyon programında konuşan Karaismailoğlu, İyidere’de yapılacak lojistik liman projesi kapsamında bölgeden sadece taş alınacağını, zarar gören ağaçların yerine 10 katının dikileceğini ileri sürerek “halkının ikna olduğunu”, “marjinal grupların” ise eylemi sürdürdüğünü söyledi. “70 yıllık taşocağı, altın araması gibi iddialar kesinlikle doğru değil” diyen Karaismailoğlu, “Devletimiz marjinal gruplara kesinlikle izin vermez. Bunu yapanlar devlet düşmanıdır” ifadelerini kullandı. Derelerin kurumasına ve vadinin tahrip edilmesine karşı 18 gündür direnen köylüler ise Karaismailoğlu’na tepki gösterdi.

‘CENGİZ’E KURBAN ETMİYORUZ’

“Vadimizi Cengiz’e kurban etmiyoruz diye bizi devlet düşmanı ilan edemezsin” diyen köylülerden Güngör Baş, “Marjinal grup olduğumuzu söylüyor. Gelsin marjinal grup kimmiş göstersin. Bu toprakların sahibi Ayşe teyze mi Havva anne mi yoksa geleceği yok olmasın isteyen gencimiz Ali mi, Mehmet mi, kimmiş marjinal grup?” diye konuştu. Köylüler sosyal medyada bir video paylaşarak, “Biz marjinal değiliz. Ağaçlarımızı katletmeyin, nefes almak istiyoruz. İkizdere dünya mirasıdır” dedi.

‘KÖYLÜLERE SU BİLE YOK’

Öte yandan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek doğa nöbetine katılarak köylülerin direnişine destek verirken, ilk günden itibaren yöre halkı ile direnişini sürdüren CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz de iş makinesinin verdiği tahribatı alanda inceledi. Cengiz İnşaat’ın çalışma alanı jandarma bariyerleri ile tutulurken, bariyerler yerini, dün alanda inşa edilen demir kapıya bıraktı. Evlere giden suyun da kesildiğini anlatan Güngör Baş, “Evlerde kullandığımız su, bize ait arazide olan su deposundan geliyordu. Su depomuz da tertemiz suyu olan derelerimizden doluyordu. Önce vadimize girdiler, sonra kepçelerini çalıştırdılar, derelerimizi taşla doldurdular. Evimize su gelmiyor. Sabah bir baktık ki Cengiz İnşaat borular döşemiş. Boruları takip ettik ve su depomuzun olduğu tapulu arazimize giremedik. Almadılar. Biz Cengiz’in döşediği boruları da bize vereceği suyu da istemiyoruz” diye konuştu.

Bu arada, İnsan Hakları Derneği (İHD) Rize Temsilcisi Günay Karafazlı, milletvekillerine eylem çağrısında bulundu. Karafazlı, “Gelip incelemeler yapıp vadiden geri dönmeyin. Gelin yaşam alanlarımızı yok eden kepçelerin önünde oturun, direniş sergileyin” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da taşocaklarının Cengiz İnşaat’a ihalesiz verildiği iddiasının yanıtsız bırakıldığını belirterek Bakan Karaismailoğlu’na, “Cengiz İnşaat’a kendi CEO’larının dahi bu kadar hizmeti olmamıştır. Sen Cengiz İnşaat’ın CEO’su musun yoksa devletin bakanı mı?” diye seslendi.