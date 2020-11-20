Bakan Karaismailoğlu'ndan Haydarpaşa Garı sorusuna yanıt: "Eski Türkiye'de kaldı"

20 Kasım 2020 Cuma, 19:20

HDP'li Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na Haydarpaşa Garı'nın ulaşımdaki önemine yönelik sözlerine, "Eski Türkiye" klasiğiyle yanıt verdi.

Kerestecioğlu, TBMM'de ulaştırma bütçesine yönelik konuşmasında, tarihi Haydarpaşa Garı'na değindi. Bakanlığın sunumunda tarihi gar ile ilgili tek bir ifadenin yer almadığını söyleyen Filiz Kerestecioğlu, garın engellenmesine yönelik planların olabileceğine dikkat çekti.

Kerestecioğlu, "Bakanlıkça yaptığınız toplantıda Haydarpaşa'nın gar olarak çalışmasını engelleyecek planlar mı yapıldı? Haydarpaşa Garı'nı işlevsizleştirmek için alt yolu iptal mi etmeyi planlıyorsunuz?" şeklindeki sorularına Bakan Karaismailoğlu şu yanıtı verdi:

"Sayın vekilimize söylemek isterim; Haydarpaşa Garı eski Türkiye'de kaldı. Yeni Türkiye'de Marmaray var. Marmaray'a Sirkeci'den, Kadıköy'den, Ayrılıkçeşmesi'nden 5 dakikada gidebiliyorsunuz. Hatta Ayrılıkçeşme'den Kadıköy-Kartal hattına binip ta Pendik Tavşantepe'ye kadar gidebiliyorsunuz."