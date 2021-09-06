Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üniversite öğrencileri dikkat!

06 Eylül 2021 Pazartesi, 21:29

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuruda bulunabileceğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle: