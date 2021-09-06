Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üniversite öğrencileri dikkat!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına yönelik yeni dönem için başvuruların başladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 21:29
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Üniversite öğrencileri dikkat!
Abone Ol google-news

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğu, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin bugün itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlar için başvuruda bulunabileceğini duyurdu.

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımı şöyle:

  • Üniversiteli arkadaşlarım GSB Yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek.
  • Yurtlarımıza başvurular başladı…
  • Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler