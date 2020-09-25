Bakan Kasapoğlu: “Gençlere inanıyoruz ve güveniyoruz”

25 Eylül 2020 Cuma, 17:21

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere her konuda inandığını ve güvendiğini söyleyerek, “Bakanlık olarak gençler neredeyse biz oradayız anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim gençlerle ve sporcularla aramıza kimse giremedi, giremez de” dedi.

Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu temel atma töreni bugün Gaziosmanpaşa’da gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin katıldı. Gaziosmanpaşa halkı için güzel bir tesisin temel atma töreninde bir araya gelindiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Türkiye ayrı bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda ülkemizin dört bir köşesinde her alanda bir dönüşüm, bir devrim var. Hamd olsun ki bu devrim de Gaziosmanpaşa’nın. Bugün Küçükköy’de olmak bizler için ayrı heyecan. Hem bugün hem de bundan sonra bizler de Gaziosmanpaşa’nın evlatlarının yanında tüm gücümüzle olmaya devam edeceğiz. Tabii Türkiye büyük bir dönüşüm geçiriyor diyoruz. Dün Giresun’daydık. Geçtiğimiz günlerde önemli bir felaket yaşandı. Dün orada ciddi bir organizasyonla yaraların sarıldığını gördük. Bu ülkenin bir ve beraber olarak tüm imkanlarıyla milletinin emrinde olduğunu ve güçlü şekilde bunu ortaya koyduğunu gösteriyor. Giresun’da anlamlı, gelecek vaat eden gençlik yatırımlarını konuştuk. Tesislerimizi ziyaret ettik. Ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünü görüyoruz. Bugün burada Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olarak buradayız. Biz Gaziosmanpaşa halkının hizmetindeyiz. Bu yüzme havuzunun inşallah belediyemiz ile inşa edeceğiz ve bu sadece bir tanesi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ciddi su kaynaklarına sahip olduğunun da altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Tabii yüzme bizim önem verdiğimiz projelerden biri. Son 18 yılda sahip olduğu havuzları var, tesisleşmeyi sürdürüyoruz. Türkiye genelinde 3 portatif havuz açtık, pandemiye rağmen. ’Yüzme bilmeyen kalmasın’ projemize çok anlamlı katkı sundu. Türkiye’nin neresinde olursa olsun ülkenin gençlerini yarına en güzel şekilde hazırlayacağız. Bugün temelini atacağımız bu tesisi de inşallah en kısa zamanda açacağız” şeklinde konuştu.

Gençlere inandığını ve güvendiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Bazıları tekrar bazı aldatmacalarla söylemler geliştiriyor. Ama biz lafla peynir gemisi yürümediğini icraatlarımızla gösteriyoruz. Bakanlık olarak gençler neredeyse biz oradayız anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim gençlerle ve sporcularla aramıza kimse giremedi, giremez de” diye konuştu.