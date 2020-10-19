Bakan Kasapoğlu ile maç izleyen Erzurumspor Başkanı Öneş'in koronavirüs testi pozitif

19 Ekim 2020 Pazartesi, 18:38

Koronavirüs testi pozitif çıkan Öneş, geçen çarşamba Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan maçta Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve kulüp başkanları ile şeref tribününde yer almıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Hüseyin Üneş’in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."