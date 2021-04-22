Bakan Kasapoğlu: Olimpik ve paralimpik sporcular aşılanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Türkiye'yi temsil eden olimpik ve paralimpik sporcuların koronavirüs aşı randevu sistemine dahil edildiklerini açıkladı.
Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak Paralimpik Oyunları öncesinde sporcuların öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması randevusuna dahil edildiğini belirtti.
Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın başlamasına sayılı günler kaldığını aktararak, "Oyunlar öncesinde sporcularımızın aşılamasına öncelikli olarak başlıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlara kota alan ve kota alması muhtemel sporcularımız aşılama kapsamına dahil edildi. Olimpiyat sürecinde sporcularımıza her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
"Ülkemizi temsil edecek sporcularımızın sağlığını çok önemsiyoruz." diyen Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Aşılamayla inşallah ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri bu hastalıktan kurtulacak, beklentimiz bu yönde. Pandemi süreci içerisinde olmamıza rağmen geride bıraktığımız dönemde çalışmalarımızın ve hedeflerimizin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdik. Şartlar ve koşullar ne olursa olsun, devletimizin bütün imkanlarını sporcularımız için seferber etmeye devam edeceğiz. 2020 Tokyo ile ilgili kota müsabakaları henüz bitmedi ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak ve inşallah 2020 Tokyo'da güzel neticelerin bizi beklediğine, tüm sporcularımızın ülkemizi, şanlı bayrağımızı başarıyla temsil edeceklerine inanıyorum."
Video Haberler
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi
- Adana'da korkunç kaza: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
- En çok alkış Berat Albayrak'a yakın isme
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan'da kapanma kararı
- Alman bankası tarih verdi, yeni döviz krizi kapıda!
- Mehmet Ceyhan: Çok büyük bir hata yaptık
- Görevden alınan Ruhsar Pekcan'dan ilk açıklama
- Rusya'dan zehir zemberek Türkiye açıklaması
- Rusya'dan kriz yaratacak TV yayını
- Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Hukuksuz atamayla görev
- Kabinede kaç bakan daha değişecek?
- Engin Altay'dan Erdoğan'a yanıt