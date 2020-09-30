Bakan Kasapoğlu: Sporu yaygınlaştırmak bizim en önemli amaçlarından bir tanesi

30 Eylül 2020 Çarşamba, 12:21

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fatih Draman Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı. Düzenlenen organizasyona Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediyesi Başkanı M. Ergün Turan ile davetliler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, hayatının ve gençliğinin geçtiği önemli bir bölgede hayata geçirilen projenin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, ''İstanbul dünyanın başkenti gözbebeğimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaktığı ışıkla büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Ülkemizin bugünleri değil yarınları için ülkemize tesisler yaptığımız gibi İstanbul'da da çok daha farklı ufuklara taşımanın gayreti içindeyiz. Fatih'in gençleri, çocuklar, kadınları her şeyin en iyisine layıklar. Güçlerimizi birleştirip, yarınların şampiyonlarını, yıldızlarını Fatih'ten yetiştireceğiz. Gençlerimizi yarınlara donanımlı yetiştirebilmek için birçok farklı projemiz var. Türkiye'de büyük bir dönüşüm var. 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen tesisleşmenin başka bir örneği yok dünyada. Spor her şeyin aslında dermanı ilacı. Sporu yaygınlaştırmak bizim en önemli amaçlarından bir tanesi. Bu tesisin de çok ciddi anlamda bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tesisler dolu dolu istifade edilmesi gereken yerler. Başta gençler ve kadınlarımız olmak üzere Fatih'teki herkesi bekliyoruz'' dedi.

''YÜZME BİLMEYEN KALMASIN PROJESİ'NİN YUKARILARA TAŞIYARAK MESAFE KAT EDECEĞİZ''

Bakan Kasapoğlu, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'ni çok önemsediklerini ifade ederek, ''Bu anlamda iddialı olan sporcuların yetiştirilmeleri bizler için önemli bir vizyon. Bu projeyi daha da yukarılara taşıyarak önemli bir mesafe kat edeceğiz. Sporun birleştiren gücünü basketbol, satranç gibi branşlarla sizlerin hizmetine açmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile kazanılan deneyimler sanayi, ekonomi, sağlık, eğitim, spor anlamlarında zirveye oynuyor. Ülkemizde donanımlı gençlik yetiştirme anlamında çok önemli çalışmalarımız var. Bu ülkede her olumlu işe karşı çıkanlar için bundan sonra da üreteceğiz. Biz; 'insanların hayırlısı insanlara hayırlı olandır' inancı ile yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm mazlumlara elimizi uzatacağız'' diye konuştu.