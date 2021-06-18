Bakan Koca: 40 milyonuncu doza ulaştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılamasında 40 milyonuncu doza ulaşıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs aşılamasında 40 milyonuncu doza ulaşıldığını duyurdu.
Koca, şu ifadelere yer verdi:
"40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil"
40 MİLYONUNCU DOZA ULAŞTIK. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ÜLKEYİZ. Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
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