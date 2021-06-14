Bakan Koca açıkladı: Aşılamada yeni meslek grubu belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni meslek grubunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2021 Pazartesi, 21:31
Bakan Koca açıkladı: Aşılamada yeni meslek grubu belli oldu
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni meslek grubunu açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler