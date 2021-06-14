Bakan Koca açıkladı: Aşılamada yeni meslek grubu belli oldu

14 Haziran 2021 Pazartesi, 21:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni meslek grubunu açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.