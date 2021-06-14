Bakan Koca açıkladı: Aşılamada yeni meslek grubu belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni meslek grubunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamada yeni meslek grubunu açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun" ifadelerini kullandı.
İŞÇİ VE MEMURLARIN TAMAMI için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… YARIN İLK İŞİMİZ aşı randevusu almak olsun!— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021
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