Bakan Koca açıkladı! İlk yerli aşı hazır

Bakan Koca, erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tamamlandığını duyurarak, "Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır" açıklamasını yaptı.

DHA
25 Kasım 2020 Çarşamba, 10:43
Bakan Koca açıkladı! İlk yerli aşı hazır
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yerelleşme ve millileşme politikası doğrultusunda Bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarını verdi. Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanıma hazır" ifadelerine yer verildi.

"AŞI ÇALIŞMASI BAŞARIYLA SONUÇLANDI"

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferini de kapsayan aşı çalışması başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı.

İyi Üretim Prosesi (GMP) belgesi olan tesislerde antijen üretimi de dahil tüm süreçler yerli imkanlarla tamamlanarak üretime geçildi.

Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipi Tetanos-Difteri aşısının ilk teslimatı Bakanlığımıza yapıldı.

Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atılmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecek. Hayırlı olsun."


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