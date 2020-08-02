Bakan Koca: Birinci dalga sahillere indi

02 Ağustos 2020 Pazar, 13:28

Kurban Bayramı nedeniyle yurdun birçok yerinde tatilciler sahillere akın etti. Plajlar dolup taşarken, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda tatilcilere uyarıda bulunarak, "Birinci dalga sahillere indi" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüs ile mücadeleye dikkat çekmek için yaptığı paylaşımda, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım" dedi.

