Koca'dan 'uyarı' tweet'i: "Bazı kayıplar zafer çok yakınken verilir"
Sağlık Bakanı Koca, "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir" uyarısı yaptı.
Koronavirüs vaka sayılarında tırmanış devam ediyor. Bilim insanları salgında 3. dalgaya girildiği yönünde açıklamalarda bulunurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarıda bulundu.
Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Bilimin zaferi yakın olmasına yakın ama, bazı kayıplar da zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayın" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan verilere göre, 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en fazla Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da düştü.
Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan 100 binde vaka artışının en fazla yaşandığı iller olarak kayıtlara geçti.
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