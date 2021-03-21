Son dakika: Sağlık Bakanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı: Yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini aştı
Sağlık Bakanlığı, son koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 20 bin 428 kişiye vaka, 965 kişiye koronavirüs hasta (Covid-19) tanısı konuldu. 102 kişi daha yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 102 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 20 bin 428 kişiye vaka, 965 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi.
Koronavirüs nedeniyle 30 bin 61 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 13 bin 122'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 17 bin 615 oldu.
AĞIR HASTA SAYISI BİN 568
Tabloya göre, toplam test sayısı 36 milyon 355 bin 374, toplam ağır hasta sayısı bin 568, toplam iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187, bugünkü test sayısı 189 bin 906 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 21 Mart 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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