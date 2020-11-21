Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Asım Canani yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Canani'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Prof. Dr. Asım Cenani, yaşamını yitirdi. Vefat haberini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi.
"Prof. Dr. Asım Cenani’yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Mektubun satır araları
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- Faiz artırımından sonra ikinci el araç piyasası
- İktidar sustu, Twitter durmadı
Video Haberler
- Erdoğan'a 'emekli ol' mesajı verdi!
- Kıyafetleri ile denize girip köpeği boğulmaktan kurtardı
- ABD'de dehşetin görüntüleri!
- Sular çekilince, eski yapılar ortaya çıktı
- Ankara'da kar yağışı başladı! İşte ilk görüntüler
- Tehlikeye aldırmadan dev dalgaların arasında deniz keyfi
- Hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Haftada 5 gün yüz yüze olacak'
- Erdoğan'a rakip olabilecek en yakın isim
- Gökçek'ten Arınç'a: Bugüne kadar sustum ama...
- 'Muhalefete inanmıyorsa, kart ekstremi gösterebilirim'
- İçişleri'nden kısıtlamaya ilişkin yeni açıklama
- ‘İmamoğlu'nu görevden alma yolları aranıyor’
- Mektubun satır araları
- Bahçeli, erken seçim çağrısı yapacak
- Faiz artırımından sonra ikinci el araç piyasası
- İktidar sustu, Twitter durmadı