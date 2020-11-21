Bakan Koca duyurdu: Prof. Dr. Asım Canani yaşamını yitirdi

21 Kasım 2020 Cumartesi, 01:02

Prof. Dr. Asım Cenani, yaşamını yitirdi. Vefat haberini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi.

"Prof. Dr. Asım Cenani’yi kaybettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Çocuk Hastalıkları uzmanlık eğitimim sırasında öğrencilerinden biri olma onuruna kavuşmuştum. Genetik ve Tıbbi Biyoloji alanında öncü kabul ediliyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."