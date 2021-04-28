Bakan Koca en çok vaka artışı olan illeri açıkladı

28 Nisan 2021 Çarşamba, 15:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı olan illeri açıkladı.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Koca, "Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle: