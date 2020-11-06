Bakan Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşarak, 'Hastalık yayılıyor' uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüs salgınıyla ilgili paylaşım yaptı. İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yürüyen kalabalığın fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, 'Hastalık yayılıyor' uyarısında bulundu.
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