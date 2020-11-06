Bakan Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşarak, 'Hastalık yayılıyor' uyarısı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 15:30
Bakan Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan koronavirüs salgınıyla ilgili paylaşım yaptı. İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nde yürüyen kalabalığın fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, 'Hastalık yayılıyor' uyarısında bulundu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler