Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

12 Şubat 2021 Cuma, 13:07

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti;

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılana kadar çalışacağız" dedi.



