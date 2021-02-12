Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Bakan Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılana kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 13:07
Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
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Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti; 

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılana kadar çalışacağız" dedi.  



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