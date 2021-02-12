Bakan Koca Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Bakan Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılana kadar çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti;
"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılana kadar çalışacağız" dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- Ekrem İmamoğlu'na 'limon kumpası'nda yeni gelişme
- Berberoğlu yeniden milletvekili
- SP'den 'genel başkan değişikliği'ne ilişkin açıklama
- Koca aşılamada sıranın hangi grupta olduğunu açıkladı
Video Haberler
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
- Bahçelievler'de binada patlama!
- Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın
- Suya kapılan minibüste can pazarı
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Rusya’dan “ABD ile yeni bir sayfa” açıklaması
- Ekrem İmamoğlu'na 'limon kumpası'nda yeni gelişme
- Berberoğlu yeniden milletvekili
- SP'den 'genel başkan değişikliği'ne ilişkin açıklama
- Koca aşılamada sıranın hangi grupta olduğunu açıkladı