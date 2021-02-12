"Sıramı bekleyeceğim" demişti: CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün aşı olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, kendi yaş grubundaki vatandaşlar ile birlikte bugün Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptıracağı öğrenildi.

Erdem Sevgi
12 Şubat 2021 Cuma, 09:37
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Sağlık Bakanlığı, risk gruplarındaki aşılama sırası doğrultusunda 70-74 yaş arası vatandaşların ilk dozlarını uygulamaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın araması üzerine, “Ben sıramı bekleyeceğim” diyerek vatandaşlarla birlikte sıra bekleyen 72 yaşındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün ilk doz aşısını yaptıracağı öğrenildi.


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