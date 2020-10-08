Bakan Koca: Pandemi henüz bitmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9. Sağlık Zirvesi'nin açılış konuşmasını video konferans yoluyla gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı 9. Sağlık Zirvesi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Bakan Koca, "Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz" dedi.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız. SGK belli bir ödeme dengesini gelir gider hesabını gözetme durumunda olan bir kurum. Sadece pandemi süreciyle sınırlı olmayan, sürdürülebilirliği muhafaza görevi var.
Pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların tedavisinde mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı bir tavır gösterdi.
Maliye ve Hazine Bakanlığımız da pandemiyle mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamada yanımızda oldu.
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