AKP'li Fakıbaba Koca'ya şikayet etti, İl Sağlık Müdürü görevden alındı

15 Haziran 2021 Salı, 11:23

AKP'li vekil Fakıbaba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'u Sağlık Bakanı Koca'ya şikayet etti. Fakıbaba mesajında, “Eski bir başhekim ve genel cerrahı uzmanı olarak Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilmediğini görüyorum. Bunu iki yıldan beri sayın bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak, başarılı olamadım. Bu sefer sayın bakanımızın Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu mesajdan kısa bir süre sonra Doç. Dr. Emre Erkuş, görevden alındı. Erkuş'un yerine Prof. Dr. Mehmet Gülüm Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Fakıbaba, görev değişikliğinin ardından eleştiri tweetini sildi.