AKP'li Fakıbaba Koca'ya şikayet etti, İl Sağlık Müdürü görevden alındı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, mevcut İl Sağlık Müdürü'nü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şikayet etmesinin ardından görev değişimi yaşandı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş görevden alınarak, yerine Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm atandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2021 Salı, 11:23
AKP'li Fakıbaba Koca'ya şikayet etti, İl Sağlık Müdürü görevden alındı
Abone Ol google-news

AKP'li vekil Fakıbaba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'u Sağlık Bakanı Koca'ya şikayet etti. Fakıbaba mesajında, “Eski bir başhekim ve genel cerrahı uzmanı olarak Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilmediğini görüyorum. Bunu iki yıldan beri sayın bakanımıza anlatmaya çalışıyorum. Ancak, başarılı olamadım. Bu sefer sayın bakanımızın Şanlıurfa'daki sağlıkla ilgili problemleri çözeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Bu mesajdan kısa bir süre sonra Doç. Dr. Emre Erkuş, görevden alındı. Erkuş'un yerine Prof. Dr. Mehmet Gülüm Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü olarak atandı.

Fakıbaba, görev değişikliğinin ardından eleştiri tweetini sildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler