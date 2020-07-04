Bakan Koca: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadalede tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayarak, "Son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır" açıklamasını yaptı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadalede tehlikenin henüz geçmediğini vurgulayarak, "Son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır" açıklamasını yaptı.
Koca açılışta özetle şöyle konuştu:
"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca Temizlik-Maske-Mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım."
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