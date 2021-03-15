Bakan Koca, Soylu'nun annesinin cenazesinde böyle gizlenmiş!

15 Mart 2021 Pazartesi, 10:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun vefatı ardından dün düzenlenen cenaze töreninde, Soylu’nun imzası bulunan koronavirüs tedbirleri genelgesine uyulmadı. Cenazeler 30 kişiyle sınırlandırılmasına rağmen Soylu’nun annesinin cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Ajansların geçtiği protokol listesi dahi 30 kişi sınırının aşıldığını gösterdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası Muhammed Emin Saraç’ın cenaze töreninde ortaya çıkan görüntüler ardından “öngöremedim” diyerek özür dileyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise dün düzenlenen cenaze töreninde görülmemesi dikkat çekti.

AA, İHA ve DHA tarafından geçilen cenaze haberlerinin hiçbirinde Sağlık Bakanı Koca’nın adı protokol listesinde yer almadı.

Birgün'ün haberine göre; Koca’nın cenazeye gizlice katıldığı, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Avukat Mutlu Furtana’nın Twitter’dan paylaştığı mesajıyla ortaya çıktı.

İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu’nun ebediyete intikal eden annesi Servet Soylu annenin cenaze merasimine katılım sağladık. Allah mekanını cennet eylesin. pic.twitter.com/W2UGT1CbVh — Av.Mutlu Furtana (@mutlu_furtana) March 14, 2021

Avluda düzenlenen cenaze namazı sırasında görüntülenmeyen Koca, Servet Soylu'nun defni sırasında fotoğraflandı.

Furtana’nın cenazeden paylaştığı 4 fotoğrafın 2’sinde Fahrettin Koca görülüyor.

"YİNE ÖZÜR DİLER Mİ?"

Koca’nın cenazeye katılım gerçekleştirdiğine dikkat çeken medya ombudsmanı Faruk Bildirici, kişisel Twitter hesabından, “Sağlık Bakanı Koca, Soylu’nun annesinin cenazesine katıldı mı?Önsafta görülmüyor. Gazeteciler nasıl izlediyse haberlerde bilgi yok. Ama Furtana'ya göre define katılmış. Doğruysa, sormalı; neden gizlendi ya da sadece define katıldı? Pandemi önlemine uyulmadığı için yine özür diler mi? Ajans haberlerinde bile Sağlık Bakanı Koca'nın, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesinin cenaze törenine katıldığına dair bir bilgi görmemiştim. Bu cenaze töreninde de pandemi önlemlerine uyulmadığı da çok az medya kuruluşunun haberinde belirtildi” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Soylu’nun annesinin cenazesine katıldı mı?Önsafta görülmüyor.Gazeteciler nasıl izlediyse haberlerde bilgi yok.Ama Furtana'ya göre define katılmış. Doğruysa, sormalı;neden gizlendi ya da sadece define katıldı?Pandemi önlemine uyulmadığı için yine özür diler mi? https://t.co/XLyv44soeE — Faruk Bildirici (@farukbildirici) March 15, 2021

PAYLAŞIMINI SİLDİ

BBP İstanbul İl Başkanı Mutlu Furtana, Koca'nın cenazeye katıldığını paylaştığı mesajının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımını sildi.