Süleyman Soylu'nun annesinin cenazesi toprağa verildi

14 Mart 2021 Pazar, 13:25

Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra iş, sanat, siyaset camiasından bazı isimler cenazeye çelenk gönderdi.

BAKAN GÜL'DEN TİLAVET

Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu'nun cenaze merasiminde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Bakara suresini okuması dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Bakan Gül, Servet Soylu’nun taziyesinde Bakara suresinin 155 ve 156. ayetlerini okudu.

Sözkonusu ayetler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 26 Şubat tarihli Cuma hutbesinde de konu edilmişti.

ERDOĞAN: İNANIYORUM Kİ BAHTİYARLIK İÇERİSİNDE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cenaze töreninde bir konuşma yaptı. Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Rabb'im cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın bizleri. Sevgili Habibi'nin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı nasip eylesin. Servet Annemiz, şu anda bu millete, bu memlekete, bu vatana hizmet eden bir evladı da yetiştirmiş olmanın bahtiyarlığı, mutluluğu içerisinde. Ben böyle inanıyorum. Zira sevgili Peygamberimizin hadis-i şerifinde de buyurduğu gibi insanlar ölür, ondan sonra hayırlı bir evlat, yaptığı bu dünyadaki hizmetler onun için hep kalıcıdır ve bu hizmetler devam ettiği sürece de onlarla hayırla yad edilirler, anılırlar. Şimdi Servet Annemiz de hem böyle bir evlat, evlatlar yetiştirmiş olmanın inanıyorum ki bahtiyarlığı, güzelliği içinde Hakk'a yürüdü, yürüyor. Hep birlikte şu anda onun cenaze namazında biz de diyoruz ki ya Rab bizleri sevgili Habibinin Livaü'l hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluştur, bir araya getir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tabutun cenaze aracına yerleştirilmesine yardım ettikten sonra cenaze aracına bindi.

Servet Soylu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da defin törenine katıldı. Erdoğan defin sırasında Kuran okudu.