Bakan Koca Türkiye'deki yoğun bakım doluluk oranını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
Salgının seyrinin kontrol altına alındığını söyleyen bakan Koca,
" Tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlara teşekkür ediyorum. Ülke genelinde yoğun bir uğraş veriyoruz. Birçok ilimizde çağrı sistemini devreye soktuk. Son 21 ayda oluşturduğumuz doktor ekipleri evlere giderek hasta takibi yapıyor.
Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44, yoğun bakım doluluk oran yüzde 65. Son haftalarda yapılan bölgesel müdahalelerin sonuçlarını gördük. Konya dahil yüksek artışlardan söz ettiğimiz birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık." diye konuştu.
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