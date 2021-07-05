Bakan Koca'dan 1. doz açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "1 vaka tehlike demekti. 36 MİLYON güvendir" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yapılan aşı miktarını vurgulayarak "İLK VAKA görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 Milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 MİLYON güvendir. Bu güveni büyütelim" dedi.
İşte Koca'nın o paylaşımı:
İLK VAKA görüldüğünde tüm ülke endişeye kapıldı. Şu an, bulaşıcı hastalıktan kişisel olarak korunmak ve toplumsal bağışıklığı sağlamak için 36 Milyon kişi aşısının en az 1 dozunu yaptırmış durumda. 1 vaka tehlike demekti. 36 MİLYON güvendir. Bu güveni büyütelim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021
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