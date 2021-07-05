Son Dakika... Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 19:26

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında, Covid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Erdoğan, 3 saat 20 dakika süren kabine toplantısının ardından canlı yayında açıklama yapıyor. Erdoğan'ın Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olduğunu da açıklaması bekleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye dünyada salgın sürecini başarıyla yürüten ülkelerin ilk sıralarında yer alıyor.



Temizlik, mesafe, maske tedbirlerine uymaya devam etmeliyiz. Olumsuz yöndeki aşı kampanyalarının akli dayanağı yoktur.

Dünyanın pek çok yerinde koronavirüs testleri ücrete tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz test hizmeti sunduk

Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz.



Dünyanın pek çok yerinde Koronavirüs testleri ücrete tabi iken biz salgının başından beri vatandaşlarımıza ücretsiz test hizmeti sunduk.

Aynı şekilde aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz. Vatandaşlarımıza, aşı randevularını kendilerini ve sevdiklerini koruma çağrısında bulunuyorum. Aşı konusunda yürütülen olumsuz kampanyaların hiçbirinin ilmi ve akli temele dayanmadığının altını tekrar çizmek istiyorum.

Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.



12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.



İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisanı'ndan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık.



Mazotta 2 lira, benzinde 2,5 lira ÖTV almamız gerekirken, mazotta 71 kuruş, benzinde 83 kuruş ÖTV alıyoruz



Şu an Avrupa'da benzin ve motorinin en ucuz olduğu ve en az vergilendirildiği ülke biziz



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