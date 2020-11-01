Bakan Koca'dan Burhan Kuzu için mesaj

01 Kasım 2020 Pazar, 09:00

Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AKP eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kuzu'nun ölümü üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Bakan Koca, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" dedi.