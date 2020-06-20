Bakan Koca'dan MSÜ sınavında 400 öğrenciye koronavirüs bulaştı iddiasına açıklama

20 Haziran 2020 Cumartesi, 15:03

Sağlık bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı ve Dünya Sağlık Örgütü eski yöneticisi Dr. Serdar Savaş, 400 öğrencinin karantinaya alındığını belirten bir açıklama yapmıştı. Savaş yaptığı açıklamada, “Bu hafta sonu yapılan MSÜ sınavlarında resmî kayıtlara göre 400 öğrenciye hastalık bulaştı” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından ise dün 14 Haziran 2020 tarihinde icra edilen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda 400 öğrenciye virüs bulaştığına ilişkin iddialar üzerine yazılı açıklama yapılmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada söyle denildi:

- 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen MSÜ sınavında 400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır.

- ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ askeri öğrenci aday belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli’de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir.

- Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır. Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır.

BAKAN KOCA DA AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Koca'nın Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

"Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."