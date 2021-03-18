Bakan Koca'dan 'özlük hakkı' itirafı

18 Mart 2021 Perşembe, 14:40

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık-Sen 6. Dönem 6. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na çevrim içi katıldı.

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının her gününün başka bir zorlukla geçtiğine işaret eden Koca, sağlık çalışanlarının, hayat vermek adına kendi hayatlarını feda ettiğinin altını çizdi.

"EK ÜCRETLERDE HAKKANİYETSİZLİĞİN FARKINDAYIZ"

Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının gönlümüzden geçen karşılığını veremediğimizi burada tekrar ifade etmek isterim. Ancak ülkemizin mevcut mali imkanları dahilinde en iyiyi vermeye gayret ediyoruz. Ayrıca personelin aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin de farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde. Nöbet ücretlerinin düşüklüğü ve farklı yorumlanabilen mevzuat nedeniyle yapılan farklı ödemeler konusunun da farkındayız. Bu hususta yapılacak düzenlemelerde tarafların desteğine de ihtiyacımız var."

Sağlık çalışanlarının yükünün giderek arttığını belirten Bakan Koca, personel sayısının artırılması ve yurt içinde adil dağılımın temini için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.

"MECLİSİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ VAR"

Koca, geçmişte çeşitli istihdam modelleriyle bu açığın kapatılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Ancak istihdam yöntemlerinin farklılığı aynı yerde yan yana çalışan personeller arasında özlük hakları açısından da farklılıklara sebep olmuştur. Bu farklılıkları zaman içerisinde ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler konusunda yüce Meclisimizden beklentilerimiz var." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanların haklarının iyileştirilmesi konusunda kararlılık mevcuttur. Ancak yaşanan pandemi ve bunun getirdiği ekonomik dalgalanma birçok hedefi geciktirmiştir. Neticede Meclisimiz, Kabinemiz, bürokrasimiz, çalışanlarımız ve çalışanlarımızın sözcüsü olan sendikalarımız ile iş birliği içinde taleplerimizin rahat karşılandığı günlere yakında kavuşacağımıza inanıyorum."