Bakan Koca'dan 'tedbir' uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda yatan 3 hasta ile konuştuğunu belirterek, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları yününde uyardı.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" dedi.
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