Bakan Koca'dan tepki tweet'i: "Virüs, durup dururken yayılmıyor"

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 20:34

Koronvirüs sürecinde sık sık salgın sürecine dair açıklama yapan kimi zaman da süreci iyi yönetmediği ileri sürülerek eleştirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor. Ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Koca, paylaşımıyla salgın sürecinde yeterli önlem almayan veya hastalığı hiç umursamayan yurttaşlara tepki gösterdi.



