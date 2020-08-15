Bakan Koca'dan tepki tweet'i: "Virüs, durup dururken yayılmıyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yetersiz önlem alan veya almayan yurttaşların koronavirüsün yayılımında sorumluluğu olduğunu "Virüs, durup dururken yayılmıyor. 'Bana bir şey olmaz' diyenlerle, 'Benden başkasına zarar gelmez' diyenlerin desteğiyle yayılıyor" sözleriyle ifade etti
Koronvirüs sürecinde sık sık salgın sürecine dair açıklama yapan kimi zaman da süreci iyi yönetmediği ileri sürülerek eleştirilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor. Ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.
Koca, paylaşımıyla salgın sürecinde yeterli önlem almayan veya hastalığı hiç umursamayan yurttaşlara tepki gösterdi.
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