Bakan Koca'nın, AKP il kongrelerine sessiz kalmasına hekimlerden tepki geldi

27 Şubat 2021 Cumartesi, 02:00

Demir ve Kılıç, “Sağlık Bakanı aslında vatandaşlarım ben genel başkanıma fazla söyleyemiyorum ancak sizler kapalı, kalabalık ortamlara girmeyin, yakın temastan uzak durun yani lebaleb dolu kapalı spor salonlarında yapılan AKP il kongrelerine katılmayın, katılırsanız virüs bulaşır’ demiş oldu. Bakan Koca, ‘AKP il kongrelerinde partililere ücretsiz PCR testinin kamu hastanelerinde yapıldığı iddialarına, ‘hayır yalandır’ diyememiş topu taca atarak sorumluluğu hekimlere yüklemiştir” diye konuştular. Demir ve Kılıç, Bilim Kurulu üyelerinin de tüm bu olanlara sessiz kalarak inandırıcılıklarını yitirdiklerini belirtti.