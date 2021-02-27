Bakan Koca'nın, AKP il kongrelerine sessiz kalmasına hekimlerden tepki geldi
Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın AKP’nin kapalı salonlardaki kalabalık kongreleri ve buralara katılanlara kamuda ücretsiz PCR testi yapıldığı iddialarına ilişkin verdiği yanıtları eleştirdi.
Demir ve Kılıç, “Sağlık Bakanı aslında vatandaşlarım ben genel başkanıma fazla söyleyemiyorum ancak sizler kapalı, kalabalık ortamlara girmeyin, yakın temastan uzak durun yani lebaleb dolu kapalı spor salonlarında yapılan AKP il kongrelerine katılmayın, katılırsanız virüs bulaşır’ demiş oldu. Bakan Koca, ‘AKP il kongrelerinde partililere ücretsiz PCR testinin kamu hastanelerinde yapıldığı iddialarına, ‘hayır yalandır’ diyememiş topu taca atarak sorumluluğu hekimlere yüklemiştir” diye konuştular. Demir ve Kılıç, Bilim Kurulu üyelerinin de tüm bu olanlara sessiz kalarak inandırıcılıklarını yitirdiklerini belirtti.
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