Bakan Kurum açıkladı: Ayder Yaylası'na 1700 araçlık otopark
Ayder Yaylası'nda basın açıklaması yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz" dedi.
Ayder Yaylası'nda basın açıklaması yaparak 'Yenileme ve Koruma Projesi' hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz" dedi.
Kurum açıklamasında şunları söyledi:
"Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz, tamamen yerin altında. Ziyaretçilerimiz araçlarını oraya bırakacaklar ve ring seferler ile işletmelerden faydalanabilecekler.
Çamlıhemşin'in dönüşümü kapsamında, Ayder'in dönüşümü kapsamında 55 apart ünite inşasını rezerv alanımızda gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla, kaçak noktasında buradaki yapılaşmaların vatandaşlarımızla görüşerek gönüllü bir dönüşüm projesi başlatacağız. Tüm bu projeler bittiğinde Ayder çok daha yeşil, yaşanabilir bir yayla olacaktır."
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