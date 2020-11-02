83 can kaybı, 962 yaralı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 10:36

AFAD’ın verdiği bilgileri paylaşan Bakan Kurum, can kaybının 83'e yükseldiğini, yaralı sayısının 962 kişi olduğunu, enkaz altından 16 vatandaşın sağ çıkarıldığını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Enkaz altından yine vatandaşlarımız çıkarıldı. Vefat sayımız 83'e yükseldi. 962 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı.

Şu an arama kurtarma faaliyetlerini yapan 7828 personelimiz var. 1111 araçla arama kurtarma faaliyetleri yürütülüyor.

106 vatandaşımız depremin ilk anından itibaren yaralı olarak kurtardık. 17 binada çalışmalar başlatılmıştı. 11'inde bugün itibariyle çalışmalar tamamlandı. Şu an 5 lokasyonda, 6 binada çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Artık 8-9 katlık binalarda alt katlara kadar geldik.

Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var.

Hasar tespit çalışmaları başlatıldı. 10 gün içerisinde acil dediğimiz hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayacağız. İnşa çalışmalarımıza da yapacağımız konutlara ilişkin yapım ve ihale süreçlerini de Toplu Konut Dairesi Başkanlığımızla en geç 1 ay içerisinde inşaatlarımıza başlayıp 1 yıl içerisinde sağlam konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız.

Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz."