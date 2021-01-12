Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sezonunun açılış tarihini açıkladı

12 Ocak 2021 Salı, 15:06

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye 2020'de 15,5 milyon yurt dışı ziyaretçi elde edecek ve yüzde 70'lik daralma ile seneyi kapatacak. Turizm gelirinde ise 11 milyar doların üzerinde bir rakam bekliyoruz." dedi.

Ersoy, Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda, 2020'de yapılan ve 2021'de gerçekleştirilmesi hedeflenen projeleri değerlendirdi.

Bakan Ersoy, 2020'de kültür sanat sektörüne pek çok destek verdiklerini, sinema sektöründe 234 projeye toplam 47 milyon lira üretim desteği sağladıklarını söyledi. Ersoy, sadece sinema sektörüne 2020'de toplam 87 milyon lira nakdi destek sağladıklarını dile getirdi.

Özel tiyatrolara desteklerin 2020'de olduğu gibi 2021'de de devam edeceğini aktaran Ersoy, özel tiyatro temsilcileri ile toplantılar yaptıklarını, geçen sene 6,1 milyon lira olan destek tutarını, ilk etapta 3,5 kat artırarak 21,5 milyon liraya çıkardıklarını ifade etti.

Müzik birliklerinin temsilcileri ile toplanarak, "Müzik Susmasın Projesi"ni hayata geçirdiklerini, ocak, şubat ve mart ayı olmak üzere, 3 bin lira müzisyene destek verileceğini açıklayan Ersoy, tüm başvuruların müzik birlikleri tarafından değerlendirildiğini söyledi. Ersoy, proje kapsamında, toplam 30 bin 744 başvuru olduğunu ve 93 milyon liralık bir kaynağın müzisyenlere aktarılacağını söyledi.

Bakan Ersoy, Bakanlığın, yevmiyeli sanatçılarını Ocak 2020'de sözleşmeli personel statüsüne geçirdiğini, bunun önemli bir çalışma olduğunu, sanatçıların gelirlerinde artış ve özlük haklarından kazanımlar yapıldığını kaydetti.

Bakan Ersoy, 2020'ye turizmde büyük hedeflerle başladıklarını ama salgın dolayısıyla hedeflere ulaşılamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Uluslararası turizm gelirlerinde yüzde 88'lik bir daralma oldu. Türkiye ile kıyaslandığında biz Yunanistan, İspanya gibi ülkelere göre nitelikli turist getiren ülkeleri rakip alıyoruz ve gelir seviyesi yüksek turist getiren ülkeler sınıfına girdi Türkiye. Oralarda turizm gelirlerinde yüzde 80'lik bir daralma olduğunu görüyoruz. Türkiye 2020'de 15,5 milyon yurt dışı ziyaretçi elde edecek ve yüzde 70'lik daralma ile seneyi kapatacak. Gelirlerde 11 milyar doların üzerinde bir rakam bekliyoruz. Dünyada turizmdeki yüzde 80 daralmaya karşı, Türkiye yüzde 20'lik performansla ve yüzde 68 daralmayla bu seneyi kapatacak gibi görünüyor. Ay sonunda açıklanacak verilerle bunu görmüş oluruz."

Turizmde sektöre verilen destekler hakkında da bilgi veren Ersoy, seyahat acentalarına, turist rehberlerine çeşitli destekler verdiklerini, işletmelerin arazi kullanım bedellerine, konaklama vergilerine yönelik kolaylıklar sağladıklarını ve çeşitli düzenlemeler yaptıklarını anımsattı.

Ersoy, hava yolu şirketlerini de desteklediklerini belirterek, Türk kökenli yabancı bayraklı hava yolu şirketleri arasında bulunan dört büyük tur operatörüne iki etapta orta vadeli kredi desteği verildiğini, bu şirketlerin bünyelerinde 160 uçak barındırarak, resort bölgelerine bu uçaklarla turist taşıdıkları için önemli olduğunu kaydetti.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Dünyada 100 yıl önce kurulmuş bir ajans. Ama bu işi en iyi yapan ajans da bizde. Çok ciddi bir profesyonel ekibi bünyemizde bulunduruyoruz. Bu sene Türkiye, turizm konusunda dünyada en etkili ve en yoğun reklam yapan ülke oldu. Bunların sonuçlarını da hem finansal önlemler hem de turizm geliştirme ajansı zamanında kriz başlamadan önce hayata geçirdiğimiz için rakip ülkelere göre daha iyi bir performansla kapatmamızı sağladık. Bütün ülkeler doğal olarak ekonomik endişelerle siyasi kararlar almak durumunda kaldılar. Kendi ülkelerinin de bağlı oldukları grupları önceliklendirmeleri de gerekli. Bütün bunlara rağmen Türkiye olarak bir fark yarattık ve onlardan daha iyi performans sergiledik."

Bu sene otellerin 4 kere denetlendiğini, süreci iyi yönettiklerine dikkati çeken Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyonu ile de iyi bir başarı yakaladıklarını bildirdi.

GOTURKEY, AKILLI ZEKA İLE TÜRKİYE'Yİ TANITACAK

Bakan Ersoy, 2021'de Türkiye'nin zengin ürün ve destinasyon çeşitliliği ve dünya turizminin değişen trendleri çerçevesinde golf turizmi, müzeler, kültür rotaları, inanç turizmi, gastronomi, alışveriş gibi 50'yi aşkın başlığı "GoTurkey" üzerinden tanıtacaklarını belirterek, GoTurkey'i son teknoloji ile yaptıklarını, dünyada en çok ziyaret edilen siteleri incelediklerini, buralarda son teknolojiyi kullandıklarını ifade etti.

Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"GoTurkey'de Türkiye hakkında haber yapma olasılığı olan haber portalları, akıllı zeka tarafından takip ediliyor. Dünyanın en büyük yolcu tedariği yapan tur operatörlerini sistem takip ediyor. Yolcu alışkanlıklarını analiz ediyor. Türkiye ile ilgili olumlu ve olumsuz yönlendirmeleri alıp ona göre tanıtım önceliği yapıyor. Siteye önceden yaptığınız ziyaretleri kayıt altında tutuyor. Eğilimlerinizi kaydediyor, size ona göre planlamalar gösteriyor. GoTurkey, dünyada en çok ziyaretçi alan sitelerin başında. Nitelikli ziyaretçiyi öncelikledik ve ikinci aşamaya geçtik. Farklı lisanlarda hizmete vereceğiz. 81 vilayeti ve 50 ürünü tanıyoruz. Hem destinasyonları hem ürünlerini tanıtıyoruz. 30'dan fazla ürün işlenmiş durumda, şubat sonuna kadar tüm şehirler işlenmiş durumda. Turizm tanıtımında tek sesliliğe geçiyoruz."

81 ilin her yerini destinasyon olarak kabul ettiklerini anlatan Ersoy, Türkiye'nin tanıtımı için zengin unsurlara sahip olduğunu, bunları dünyaya duyuracaklarını kaydetti.

"TURİZMDE 2021'DE V ÇIKIŞINI BEKLİYORUZ"

Ersoy, 2021 turizmi için öngörülerini de paylaşarak şunları kaydetti:

"2021'de turizmde V çıkışı bekliyoruz. Vaka sayıları önlemlerle hızlı bir şekilde aşağıya iniyor. Her ülkenin nüfusuyla orantılı bir hesaplama yöntemi var. Bu hafta itibarıyla aşılama başlayacak. Mart ayında vaka sayısında 2 binli rakamlara ineriz. Nisan ayı itibarıyla sezonun açılacağını düşünüyoruz. Toplum disiplini ile alakalı bir konu. Sadece bizim ülkemizle alakalı bir konu değil. Yurt dışındaki vaka sayıları da önemli rol oynayacak. 2019 rakamlarını 2021'de yakalama şansımız yok ama yüzde 100'lük bir büyüme ile 31 milyonluk turist sayısını geçeceğimizi, 23,5 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz. Ay ay olan gelişmelerle rakamları takip edeceğiz."

"MART AYI İTİBARIYLA KONSERLERİMİZE VE ETKİNLİKLERİMİZE BAŞLAYACAĞIZ"

2021'de, 2020 Patara Yılına devam edeceklerini, salgın sebebiyle yıl kapsamında etkinlikler yapamadıklarını belirten Ersoy, Patara'da ciddi çalışmalar yaptıklarını ve gelişme kaydettiklerini vurguladı.

CSO yeni binasını 3 Aralık'ta hizmete açtıklarını anımsatan Ersoy, tarihi CSO binasındaki rölöve çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, restorasyonun ardından 2021 sanat sezonuna hazır hale geleceğini bildirdi. Ersoy, "CSO yeni binası, tarihi binasının bulunduğu yeri kültür adası olarak konumlandırıyoruz. Mart ayı itibarıyla vaka sayılarındaki gelişmeyle konserlerimize ve etkinliklerimize başlayacağız." dedi.

"URFA, TÜRKİYE'NİN TURİZM YÜZLERİNDEN BİRİ OLACAK"

2020'de yaptıkları önemli çalışmalardan birisinin de Devlet Resim ve Heykel Müzesi olduğunu belirten Ersoy, binanın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları ile yapıldığını, Atatürk'ün binanın hem içinde hem dışında Türk motiflerinin olmasını istediğini söyledi.

Ersoy, müzenin envanterindeki eserlerin depolarda son teknoloji ile korunduğunu belirterek, "Biz burada Bakanlığa bağlı resim envanterini koruma altına almış oluyoruz." dedi.

Kazı alanlarındaki çalışmalara 2021'de de yoğun bir şekilde devam edeceklerini dile getiren Ersoy, "Yeni Göbeklitepelere hazır olalım. Karahantepe'yi duyurmuştum. Birkaç ay sonra araştırmalar tamamlanır. Mısır'da piramitler neyse Urfa bölgesi de bizim için o olacak. Dünyada önemli ses getiren bir proje olacak. Urfa, Türkiye'nin turizm yüzlerinden biri olacak. Haziranda eylem planını açıklarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bir soru üzerine Bakan Ersoy, turizmde "V" artışını yakalamayı hedeflediklerini, ülke olarak, pek çok yeniliğin salgın döneminde hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini, bunun turizme de yansıdığını söyledi.

Ersoy, Bilim Kurulunun, Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda kültür sanatta ve turizmde kararlar aldıklarını belirterek, "Şu anda pek çok şey konuşuluyor. Aşı sertifikasyonu da konuşuluyor. PCR testleri konuşuldu ve hayata geçti. Dünya uluslararası trafikte aşı konusunda bir karar alırsa en hızlı uyum sağlayan biz olacağız. Dünya ne karar alırsa alsın biz, hızlı uyum sağlarız." dedi.

Bakanlığının, Türkiye'de ofis açan Netflix ile çalışmalarına yönelik soruyu Bakan Ersoy, "Tüm dijital platformlarla iletişim içindeyiz. Netflix gibi pek çok firma burada yatırım yapmak istiyor. Bizim, sinema, tiyatro ve dijital sektörlerle iletişimimiz sürüyor. İhtiyaç duyulduğu takdirde bu sektördeki yapımlara da destek veririz neden olmasın." şeklinde yanıtladı.