Bakan Kurum ve Pakdemirli deprem bölgesine gidiyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle Batman'daki programını iptal edip, deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı. Bakan Kurum yaptığı açıklamada "5 bina yıkıldı. Tüm ekiplerimizle yaraları hızlıca saracağız" ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.
Bakan Kurum İzmir'e gitmeden önce açıklama yaptı:
Tüm ekiplerimizi seferber ederek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afet koordinasyon merkezi valiliğimiz başkanlığında kuruldu. 5 bina yıkıldı. Tüm ekiplerimizle yaraları hızlıca saracağız. Enkaz altındakiler için hızlı şekilde seferber olacağız.
Ben tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de İstanbul’daki programını iptal ederek İzmir’e gidiyor.
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