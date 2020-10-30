Bakan Kurum ve Pakdemirli deprem bölgesine gidiyor

30 Ekim 2020 Cuma, 15:48

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

Bakan Kurum İzmir'e gitmeden önce açıklama yaptı:

Tüm ekiplerimizi seferber ederek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afet koordinasyon merkezi valiliğimiz başkanlığında kuruldu. 5 bina yıkıldı. Tüm ekiplerimizle yaraları hızlıca saracağız. Enkaz altındakiler için hızlı şekilde seferber olacağız.

Ben tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de İstanbul’daki programını iptal ederek İzmir’e gidiyor.







