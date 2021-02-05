Bakan Murat Kurum'dan "seçim" açıklaması

05 Şubat 2021 Cuma, 19:35

Bakan Kurum, Bilecik ziyaretleri kapsamında AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

"SEÇİM 2023’ÜN HAZİRAN AYI"

Bir gazetecinin "Yakında seçim var mı?" sorusu üzerine Bakan Kurum, "Seçim yok. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Seçim tarihi 2023’te haziran diye kendilerini ifade ettiler. Dolayısıyla böyle bir gündem yok. Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte buraya 300’ün üzerinde ziyaret yaptık. 81 ilimize defalarca gittik, şehirde vatandaşlarımızın sorunlu problemi neyse ona odaklandık ve işimizle meşgulüz. Vatandaşa hizmetle meşgulüz ve bu hizmetleri yapmaya Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Bunun dışında bir amacımız veya farklı bir durum projemiz söz konusu değildir arkadaşlar" dedi.