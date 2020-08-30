Bakan öğretmen maaşları 'yük' dedi, rakamlar sondan 7'yi gösterdi

30 Ağustos 2020 Pazar, 15:46

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün bir basın toplantısında “Eğitimde asıl yük öğretmen maaşı ile ilgilidir. Öğretmen maaşlarından dolayı yatırıma fırsat kalmıyor” dedi. Bakanın açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekerken, öğretmen maaşlarının “yük” olarak nitelendirilmesi tartışmalara neden oldu.

Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verileri, Türkiye’de öğretmen maaşlarının OECD ortalamasının çok altında olduğunu ortaya koydu.

SONDAN 7. SIRADA

Ülkeler arasındaki ürün ve hizmet fiyat farklılıklarını da dikkate alan satın alma gücü bazında hesaplanan verilere göre, 2018 yılında Türkiye’de 15 yıllık tecrübeye sahip bir ilkokul öğretmeninin yıllık brüt maaşı 28 bin 545 dolar seviyesindeydi. Bu rakamla Türkiye, 33 ülke arasında 27. sırada yer aldı.

Listede Litvanya, 21 bin 84 dolarla son sırada yer alırken, Lüksemburg 108 bin 624 dolarla ilk sırada yer aldı.

Rakamların, kadrolu öğretmen maaşları üzerinden hesaplandığı belirtildi. Türkiye’de giderek artan sayıda öğretmen, sözleşmeli statüde ve kadrolulara göre daha düşük maaşlarla çalışıyor.

KUR ARTIŞIYLA BİRLİKTE ERİDİ

Türkiye’de şu an en üst kademeli öğretmen maaşı net 5 bin 634 TL seviyesinde. Bu rakam güncel dolar/TL kuruyla 769 dolara denk geliyor. Temmuz 2015’te en yüksek öğretmen maaşı 2 bin 982 TL idi. O dönemki dolar/TL kuruyla bu rakam 1117 dolara denk geliyordu. Nominal dolar cinsinden öğretmen maaşları 5 yılda yüzde 31 azalmış oldu.

Türk-İş’in araştırmasına göre, ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 765 lira olarak hesaplandı. Türkiye’de en yüksek öğretmen maaşı, yoksulluk sınırının altında bulunuyor.





Kaynak: Sözcü