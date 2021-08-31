Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimin çocukların en temel ihtiyaçlarından olduğunu belirterek, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Özer, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, çalışma dönemi açılışı ve salgına ilişkin bilgilendirmelerin yapılacağı eğitimler öncesinde öğretmenler ve okul yöneticilerine hitap etti. Özer, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim camiasının alışılmadık zor yollardan geçtiğini ifade ederek, "Dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı, bilimin ışığındaki önlemler rehberliğinde yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği şu günlerde artık ülkemizde de yüz yüze eğitime başlamanın arifesindeyiz" dedi.
'GEÇMİŞE GÖRE 2 KAT SORUMLU OLMANIZ GEREKECEK'
Bakan Özer, eğitimin çocukların en temel ihtiyaçlarından olduğunu vurgulayıp, şunları kaydetti:
"Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıkların yapıldığını, tüm tedbirlerin alındığını sözlerimin başında önemle belirtmek isterim. Bizi bekleyen zor ve kutsal görevde hepimizin işini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı ifade etmeyi görev biliyorum. İçinde bulunduğumuz zor koşullarda, hayat geçmiş normallerine dönene kadar eskisine göre belki 2 kat daha dikkatli, 2 kat daha sorumluluk sahibi olmanız gerekecek, bununla beraber biliyorum ki öğretmenlik kalple seçilen bir meslek. Sizler zaten evlatlarımızın hayatlarına ışık olabilmek için daha en baştan o sorumluluğu severek üstlendiniz. Çocuklarımız sizleri, sizler de çocuklarımızı özlediniz.
Dijital eğitimde ne kadar önemli adımlar atmış olursak olalım, uzaktan eğitim bir sınıf içerisinde öğrencinizin gözünün içine bakarak ders anlatmanın kıymetiyle kıyas edilemez. Bu bakımdan önümüzdeki hassas geçiş sürecini yönetebilmek için işinize çok yarayacağına inandığımız bir eğitim programı hazırladık. 3 gün boyunca sizlere salgın hastalık sonrası psikolojik sağlamlığı güçlendirmek ve öğrencilerin okula uyumlarını desteklemek, salgın hastalık psikoeğitim programları ve Covid-19 salgın sürecinde önleyici tedbirlerin alınması konularında bilgiler verilecek. Bundan sonraki süreçte desteğinizi ve iş birliğinizi esirgemeyeceğinize ve çocuklarınıza parlak bir geleceğe ulaşmaları için üstün bir çaba sergileyeceğinize olan inancım tam."
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