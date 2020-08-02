Bakan Pakdemirli: Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak
Bakan Pakdemirli, üreticinin elinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu'nun satın alacağını söyledi.
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